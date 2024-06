Aus dem Nichts gerät Spanien gegen Georgien in Rückstand, kurz vor der Pause sorgt Rodri für den Ausgleich. Am Ende wird es doch noch deutlich.

Spaniens Fußball-Künstler können auch harte Arbeit - und sehen sich für den EM-Viertelfinalkracher gegen Deutschland bestens gerüstet. Der Titelanwärter bezwang im Achtelfinale von Köln den widerspenstigen Außenseiter Georgien zwar erst am Ende deutlich mit 4:1 (1:1), wird am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart aber ein knallharter Prüfstein für die DFB-Auswahl.