Brommapojkarna ist der größte Fußballklub Europas: Bei den Schweden beeindruckt aber nicht nur die Quantität an Spielern, sondern auch ihre Qualität.

Schon mal was von Bromma gehört? Es handelt sich um einen Stadtteil im Nordwesten der schwedischen Hauptstadt Stockholm, bekannt für seinen Flughafen, das Schloss Ulvsunda sowie den größten Fußballklub Europas. Idrottsföreningen Brommapojkarna, so sein unaussprechlicher Name. Auf Deutsch: "Sportverein der Jungs aus Bromma."

4000 Fußballer, 700 Trainer, 265 Mannschaften - die Zahlen sind beeindruckend. Zum Vergleich: Als Deutschlands größter Fußballklub gilt Viktoria Berlin mit rund 70 Mannschaften. Während die Viktoria lediglich in der Regionalliga Nordost spielt, mischt Brommapojkarna aktuell immerhin in Schwedens erstklassiger Allsvenskan mit.

Seit dem Premieren-Aufstieg 2007 pendelt der Klub wild zwischen den ersten drei Ligen, im Oberhaus reichte es maximal zu Platz zwölf. Auf einen direkten Durchmarsch folgte zuletzt beinahe der sofortige Wiederabstieg. Der Start in die aktuelle Kalenderjahr-Saison gelang: Nach vier Spieltagen rangiert Brommapojkarna auf Tabellenplatz drei. Gewissermaßen ist das Abschneiden der Profimannschaft in Bromma aber eh nur Nebensache. Herz und Sinn des Klubs ist die gewaltige Nachwuchsabteilung.