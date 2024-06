Die Schweiz schlägt Italien im Achtelfinale der EM. Für Murat Yakin stand das bereits beim Blick auf den Aufstellungsbogen fest.

Am Samstag bezwang die Schweiz im Achtelfinale der Europameisterschaft in Deutschland Titelverteidiger Italien mit 2:0 und steht nun in der Runde der letzten Acht. Für Murat Yakin, Nationaltrainer der Eidgenossen, war offenbar bereits vor Anpfiff klar, dass sein Team die Partie für sich entscheiden wird.