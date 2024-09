C. Ronaldo

Alex Telles verrät, wie Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr wegen seiner Essensgewohnheiten zu einem Vorbild wurde.

Ronaldo lässt auch mit seinen 39 Jahren weiterhin nicht nach und befindet sich in Top-Form. Der Grund dafür sind unter anderem auch seine Disziplin und sein Engagement, was seine Fitness angeht. Sein Streben nach der perfekten Ernährung hat ihn sogar zu einem Vorbild für seine Teamkollegen in Saudi-Arabien gemacht, wie der Brasilianer Alex Telles nun enthüllte.