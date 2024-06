ARD, ZDF oder RTL? Wo wird Deutschland vs. Ungarn heute live im Free TV und im LIVE STREAM gezeigt / übertragen?

Deutschland trifft heute im zweiten EM-Gruppenspiel auf Ungarn. GOAL verrät, wie Ihr das Spiel live im Free-TV und LIVE STREAM verfolgen könnt.

Die deutsche Nationalmannschaft will nach dem 5:1-Sieg im Eröffnungsspiel gegen Schottland am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, in der Gruppe A noch einmal nachlegen und hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel im Visier. Gegner dabei ist Ungarn, das sein Auftaktspiel gegen die Schweiz 1:3 verlor.

Das Duell zwischen Deutschland und Ungarn wird um 18 Uhr in Stuttgart angepfiffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Teams bei einer EM gegenüberstehen. Erst bei der vergangenen pan-europäischen Europameisterschaft trennten sich Deutschland und Ungarn in der Gruppenphase mit einem 2:2-Unentschieden.

Zuletzt musste sich das DFB-Team in der Nations League im Jahr 2022 Ungarn mit 0:1 geschlagen geben.

Doch wo wird das heutige Aufeinandertreffen im Free-TV und LIVE STREAM gezeigt bzw. übertragen? GOAL hat die Antwort.