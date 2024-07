Die EM verlief für CR7 schlecht, doch an ein Karriereende denkt er auch mit 39 noch nicht. Er will wohl noch ein Ziel erreichen.

Adrian Mutu, ehemaliger Stürmer des FC Chelsea, hat verraten, welchen großen Traum sich Cristiano Ronaldo in seiner Karriere noch erfüllen will, bevor er seine Laufbahn beendet: Nach Angaben des Rumänen will CR7 zusammen mit seinem Sohn Cristiano Ronaldo junior bei einem offiziellen Spiel auf dem Platz stehen. Das sagte Mutu nun dem rumänischen Portal iAM SPORT, nachdem er Ronaldo im Mai in Saudi-Arabien besucht hatte.