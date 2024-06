Der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or ist bislang in Deutschland noch ohne eigenen Treffer unterwegs. Das ist bemerkenswert!

Cristiano Ronaldo ist zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der Vorrunde eines großen Turniers ohne Treffer geblieben. Das 0:2 seiner Portugiesen gegen Georgien in Gelsenkirchen am Mittwochabend beendete die imposante Serie von neun Endrunden bei EM oder WM, in denen der Starstürmer immer mindestens einmal netzte.