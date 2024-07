"Das habe ich seit der WM 2006 nicht mehr erlebt": Dänische Fans trinken Bier in Stuttgarter Biergarten leer

Nicht nur die schottischen Fans bringen viel Durst mit zur EM 2024. Auch Dänemarks Anhänger haben in Stuttgart für Aufsehen gesorgt.

Im Verlauf des Samstag haben rund 3000 Fans der dänischen Nationalmannschaft die Biervorräte in einem Biergarten in Stuttgart vernichtet. Die Inhaberin war erstaunt über so viel Durst.