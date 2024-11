"Cristiano Ronaldo spürt, dass seine Karriere bald zu Ende geht": Wird CR7 für Al-Nassr zum Problem?

Der Portugiese erzielt zwar weiterhin Tore am Fließband - doch als Team ist Al-Nassr mit ihm weiterhin nicht erfolgreich.

Cristiano Ronaldo steht für Tore, Erfolge und Titel. Doch während seines Abenteuers in Saudi-Arabien fehlen die Erfolge und Titel mit seinem Verein Al-Nassr weiterhin.

Man ist weit entfernt von den eigenen Ansprüchen, im Schlüsselduell mit dem großen Rivalen Al-Hilal am Freitag lief es zumindest nicht wie erhofft: Nach früher Führung reichte es am Ende nur zu einem 1:1, Ronaldo blieb torlos. Und der Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal blieb bei sechs Punkten, dazwischen steht auch noch Al-Ittihad.

Aus dem Königspokal ist Al-Nassr bereits ausgeschieden, auch in der AFC Champions League läuft es nicht wie gewünscht - Ronaldo liegt mit seinem Team hinter seinen eigenen Ansprüchen zurück, der Zahn der Zeit und nagt an ihm und Experten prangern seinen Egoismus an. Vielleicht liegt zudem sein Karriereende näher als gedacht. GOAL analysiert das Dilemma des Superstars in Saudi-Arabien.