Lionel Messi und Enzo Fernández sind nicht dabei. Dafür hat Javier Mascherano aber andere namhafte Stars berufen.

Weltmeister Argentinien geht beim olympischen Fußballturnier mit einer ganzen Reihe großer Namen an den Start. Trainer Javier Mascherano, selbst zweimaliger Goldmedaillengewinner bei Olympia, berief unter anderem Starstürmer Julián Álvarez (24) von Englands Meister Manchester City in seinen Kader für die Spiele in Paris.