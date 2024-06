Seit seiner Verletzung aus dem Schweiz-Spiel war offen, ob Rüdiger im Achtelfinale spielen kann. Nun gibt es grünes Licht.

Antonio Rüdiger ist einsatzbereit und kann im Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21 Uhr) in der Startelf von Gastgeber Deutschland stehen. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitagabend.