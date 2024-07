Der brasilianische Dribbler wechselt innerhalb der City-Gruppe und schließt sich den Skyblues an.

Nach seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison beim FC Girona wechselt Sávio innerhalb der City-Group und schließt sich Manchester City an. Das bestätigte der amtierende englische Meister am späten Donnerstagabend.