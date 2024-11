Onde assistir a São Paulo x Tuna Luso ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Copa do Brasil sub-20 de 2024

Equipes decidem vaga nas semifinais da competição nesta quinta-feira (07); confira os detalhes

O São Paulo recebe na tarde desta quinta-feira (07), às 16h30 (de Brasília), no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

O São Paulo entra em campo com a vantagem de jogar em casa e de ter um ataque produtivo nesta Copa do Brasil Sub-20. Nas oitavas, a equipe superou o Criciúma com ampla margem, abrindo 4 a 0 fora de casa e garantindo a vaga com um 3 a 1 no jogo de volta.

Do outro lado, o Tuna Luso chega confiante após uma campanha sólida nas oitavas, quando não teve sua defesa vazada. O time paraense venceu o Sparta por 2 a 0 na ida e depois goleou por 4 a 0 em casa.

Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, quem vencer em Cotia garantirá a vaga nas semifinais, enquanto uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Kauê Alves, Lucas Loss, Felipe Negrucci, Lucas Ferreira; Maik, Felipe Oliveira, Hugo Leonardo; Matheus Alves, Ryan Francisco, Paulo Sérgio.

Tuna Luso: Erikson; Wallace Carioca, Igor, Marcelo, Alvaro; Yaider Mena, Vidinho; Giovani, Juninho, Gilvan, Bruno Arthur.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

Quando é?