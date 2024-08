Onde assistir a RB Salzburg x Dínamo de Kiev ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos Playoffs da Champions League 2024/25

Após vitória austríaca na ida, equipes decidem quem avança à fase da liga do maior campeonato de clubes da Europa; veja quem transmite

RB Salzburg e Dínamo de Kiev se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs de classificação para a Champions League de 2024/25. A partida acontece na Red Bull Arena, na Áustria, e terá transmissão na TV fechada pelo canal Space, e no streaming pela Max (clique e veja onde assistir aos outros jogos do dia).

Levando para casa uma vitória por 2 a 0 na Ucrânia no jogo de ida, o Salzburg chega com grandes chances de confirmar a qualificação para a fase da liga da Champions, já que pode perder por até um gol de diferença para garantir a vaga. A equipe bateu o Twente, da Holanda, na fase anterior, e está em uma campanha de 100% de aproveitamento no Austríaco até aqui.

Apesar de ter eliminado Partizan Belgrado e Rangers nas rodadas anteriores dos playoffs, a equipe ucraniana saiu atrás em casa no jogo de ida, e precisa da vitória a qualquer custo caso queira seguir na competição - inclusive, apenas um gol de vantagem ainda é pouco para o Dínamo. O time venceu seus dois compromissos na liga nacional até aqui, e fará de tudo para sair com a classificação na Áustria.

Prováveis escalações

RB Salzburg: Blaswich; Dedic, Piatkowski, Baidoo e Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath e Kjaergaard; Nene, Yeo e Gloukh. Técnico: Pepijn Lijnders.

Dínamo de Kiev: Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko e Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko e Shaparenko; Yarmolenko, Vanat e Kabaev. Técnico: Oleksandr Shovkovskiy.

Desfalques

RB Salzburg

Os zagueiros Hendry Blank e Leandro Morgalla, o lateral esquerdo Daouda Guindo, o meia Takumu Kawamura e os atacantes Fernando e Karim Konaté estão lesionados e desfalcam o time da casa.

Dínamo de Kiev

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : terça-feira, 27 de agosto de 2024

: terça-feira, 27 de agosto de 2024 Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local: Red Bull Arena, Salzburgo - Áustria