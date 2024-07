Onde assistir a Náutico x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (14), no Estádio dos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Figueirense se enfrentam neste domingo (14), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela 13ª rodada da Série C 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol e do DAZN no streaming (veja a programação completa).

Com 13 pontos e na 12ª colocação na Série C, o Náutico está próximo da zona de rebaixamento. Depois de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos, o técnico Bruno Pivetti quer a equipe na briga pela vaga no quadrangular do acesso.

"Eu sempre olho pra cima. Até pela confiança que temos no trabalho do dia a dia, e na qualidade dos profissionais que estão hoje no Náutico, acreditamos que vamos nos classificar, e depois seguir na disputa pelo acesso", afirmou o técnico Pivetti.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Figueirense está em oitavo lugar, com 18 pontos, e busca se manter dentro do quadrangular do acesso. Nos últimos dois jogos, foi derrotado pelo CSA por 3 a 1 e empatou sem gols com o Athletic.

Prováveis escalações

Náutico: Deivity; Mateus Ludke, Islan, Iran, Diego Matos; Andrey, Renato, Sousa, Gustavo Maia; Patrick Alan e Paulo Sérgio.

Figueirense: Ruan Carneiro; Samuel Toscas, Tiago Barbosa, Genilson, Léo Maia; Jhony Douglas, Guilherme Pato, Camilo, Léo Baiano, Henrique Rodrigues; Jefinho.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Guilherme Pato e Ruan Levine estão suspensos, enquanto Nicolas está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 14 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos - Recife, PE

Arbitragem: Paulo José Souza (árbitro), Elson Araújo e Rafael Costa (assistentes), Nairon Pereira (quarto árbitro)