Onde assistir a Maricá x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Maricá e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela sexta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após três empates consecutivos, o Vasco se recuperou e conquistou duas vitórias seguidas na Taça Guanabara. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a terceira posição na tabela, com nove pontos, dois a menos que o líder Maricá, que soma três vitórias e dois empates nos cinco primeiros jogos disputados. Para o próximo confronto, o técnico Fábio Carille terá à disposição Maurício Lemos, que esteve ausente nas duas últimas partidas.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

Mais artigos abaixo

Maricá: Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor, Ramon, Vinicius Matheus, Gutemberg, Walber, Denilson e Sergio Mendonça.

Desfalques

Vasco

Adson, David e Estrella estão machucados.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?