Onde assistir a Londrina x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times se encontram em diferentes momentos no campeonato; veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações

Londrina e Caxias vão a campo neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O jogo será realizado no Estádio do Café, no Paraná, e terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no Youtube e no pay-per-view (clique e veja a programação).

Na sexta colocação da tabela e na zona de classificação para o mata-mata, o Londrina busca manter a campanha regular. Até aqui, foram cinco vitórias, cinco empates e três derrotas nos treze duelos que teve, sendo que, no último, foi batido pelo Athletic, líder da competição, fora de casa por 2 a 1.

O Caxias amarga a vice-lanterna da terceira divisão, com nove pontos em 11 jogos até o momento. Apesar dos dois jogos a menos, o clube gaúcho precisa vencer ao menos um deles para se afastar da zona da degola. Pontuar nesta rodada é essencial para subir posições e fugir do rebaixamento, além de embalar uma boa sequência após o 3 a 0 sobre a Aparecidense na partida anterior.

Prováveis escalações

Londrina: Arthur Bittencourt; Thiago Ennes, João Maistro, Rayan Ribeiro e Maurício; Kadi, Samuel Andrade e Rafael Longuine; Henrique, Daniel Amorim e Iago Telles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Caxias: Thiago Coelho; Marcelo, Dirceu, Cézar Henrique, Lucas Cunha e Galvan; Barba e Tomas Bastos; Gabriel Silva, Álvaro e Robinho. Técnico: Thiago Gomes.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Caxias

O volante Elyeser recebeu seu terceiro cartão amarelo no último duelo e está suspenso para esta rodada. Já o goleiro Victor Golas segue em recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e é desfalque.

Quando é?