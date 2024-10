Onde assistir a Japão x Austrália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Ocupando as duas primeiras colocações do grupo C, seleções se enfrentam pela quarta rodada

Japão e Austrália duelam nesta terça-feira (15), às 7h35 (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Saitama Stadium 2002 e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Líder do grupo com 100% de aproveitamento até aqui, o Japão faz grande campanha nas Eliminatórias e vai se aproximando de uma vaga na próxima Copa. Após vencerem a Arábia Saudita fora de casa nesta data Fifa, os Samurais vão em busca de uma nova vitória, agora jogando em seus domínios.

Depois de começar mal nesta fase, a Austrália esboçou uma reação no primeiro jogo sob o comando do novo técnico Tony Popovic. Os Socceroos aplicaram um 3 a 1 sobre a China, assumiram a vice-liderança da chave com quatro pontos e não querem parar por aí, apesar do desafiador duelo em Saitama.

Mais artigos abaixo

Nesta fase das Eliminatórias Asiáticas, os dois melhores de cada um dos três grupos ao término da campanha garantem vaga na Copa. Por outro lado, as seleções que terminarem em terceiro e quarto avançam para uma nova etapa e permanecem com chances de se classificar para o Mundial.

Prováveis escalações

Japão: Suzuki; Itakura, Taniguchi, Machida; Doan, Endo, Morita, Mitoma; Minamino, Kamada; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu

Austrália: Gauci; Deng, Souttar, Rowles; Miller, O'Neill, Irvine, Behich; Goodwin, Irankunda; Duke. Técnico: Tony Popovic

Desfalques

Japão

Sem ausências confirmadas entre os convocados.

Austrália

Sem ausências confirmadas entre os convocados.

Quando é?