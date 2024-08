Onde assistir a Galatasaray x Young Boys ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Após vitória dos suíços no jogo de ida, clubes decidem a classificação na Turquia; confira mais detalhes

Galatasaray e Young Boys entram em campo nesta terça-feira (27), às 16h (horário de Brasília), em jogo de volta da fase de playoffs da Champions League 2024/25. O duelo acontece no Rams Park e terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Derrotado no jogo de ida, em Berna, por 3 a 2, o prejuízo até que não foi tão grande para o Galatasaray. Sem fazer um jogo bom e com um 2 a 0 contra no placar, os turcos reagiram de forma relâmpago, apesar de terem levado o terceiro depois. Agora, o time aposta na força de jogar em casa, apoiado por sua fanática torcida, para reverter as coisas.

Já o Young Boys viaja para Istambul com uma vantagem simples, mas importante na bagagem. Superior na maior parte do tempo no jogo de ida, os suíços tentam repetir a dose fora de casa para poder confirmar a sonhada classificação à fase de liga da Champions.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Galatasaray: Muslera; Jelert, Nelsson, Ayhan, Köhn; Torreira, Kutlu, Gabriel Sara; Yilmaz, Icardi, Aktürkoglu. Técnico: Okan Buruk

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam; Lauper, Niasse; Elia, Ugrinic, Colley; Ganvoula. Técnico: Patrick Rahmen

Desfalques

Galatasaray

Davinson Sánchez (lesionado) e Abdülkerim Bardakci (expulso no jogo de ida) estão indisponíveis.

Young Boys

Patric Pfeiffer (coxa), Lukasz Lakomy (voltando aos treinos após problema no tendão), Saidy Janko (coxa), Abdu Conté (voltando aos treinos após problema no joelho), Facinet Conte (ruptura do ligamento cruzado), Sadin Crnovrsanin (tendão) e Meschack Elia (lesão muscular) estão fora.

Quando é?