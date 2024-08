Onde assistir a França x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024

Seleções brigam por uma vaga na semifinal nesta sexta-feira (2), no Stade de Bordeaux; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio de Bordeaux, pelas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, além da CazéTV, no YouTube e no PrimeVideo, via streaming (veja a programação completa).

Finalistas da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, França e Argentina estão envolvidos em polêmicas. Após a conquista da Copa América, cantos racistas foram entoados pela seleção principal da Argentina contra os franceses. Na estreia em Paris 2024, o hino argentino foi vaiado.

Na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Paris, a França terminou na liderança do Grupo A, com nove pontos. Com 100% de aproveitamento no torneio, os franceses venceram os EUA por 3 a 0, o Guiné por 1 a 0, além da Nova Zelândia por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Já a Argentina ficou na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos seis pontos que o líder Marrocos. Apesar de estrear o torneio com derrota diante dos marroquinos por 2 a 1, venceram o Iraque por 3 a 1 e a Ucrânia por 2 a 0.

Prováveis escalações

França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Kone e Chotard; Olise; Lacazette e Mateta.

Argentina: Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi e Soler; Simeone, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Beltrán e Julián Álvarez.

Desfalques

França

Kolo Muani cumprirá suspensão.

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Bordeaux - Bordéus, FRA