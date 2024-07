Onde assistir a Floresta x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam para se afastar da zona da degola; veja onde assistir ao vivo

Floresta e Sampaio Corrêa vão a campo nesta segunda-feira (22), às 20h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo será realizado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e terá transmissão ao vivo pelo DAZN, no streaming, e pelo canal Nosso Futebol, pelo pay-per-view (veja a programação completa).

O time cearense chega embalado para o duelo após vencer o CSA fora de casa por 2 a 1 na última rodada. Agora, como mandante, a expectativa é manter a sequência invicta de três jogos e buscará a vitória para se aproximar do G8. O Floresta está a seis pontos da zona de classificação, porém, também está a dois do Z4, então, pontuar é importantíssimo.

O Sampaio Corrêa vive situação semelhante, e amarga a 15ª colocação da terceira divisão do Brasileirão. Após um início bem aquém do esperado, a Bolívia Querida vem de vitória no último jogo contra o São José, por 2 a 0. No entanto, o jogo foi em casa, e, como visitante, a equipe ainda não venceu no campeonato, e deve buscar a todo custo a vitória no confronto direto pela parte de baixo da tabela.

As equipes se enfrentaram pela última vez na Copa do Nordeste de 2022, ainda na fase de grupos. No caso, o time aurirubro venceu por 3 a 0 jogando no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Prováveis escalações

Floresta: Luiz Daniel; Ícaro, Ricardo Lima e Lucas Santos; Watson, Pará, Marcelo e Wescley; Andrew, Buba e Romarinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Sampaio Corrêa: Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar e Thallyson; Cavi, Jhonathan Varela e Nádson; Pimentinha, Bruno Baio e João Felipe. Técnico: Zé Augusto.

Desfalques

Floresta

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?