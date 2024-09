Onde assistir a Cuiabá x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Brasileirão sub-17 2024

Embalados por boas sequências, equipes se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17; veja os detalhes

O Cuiabá recebe o Palmeiras na noite desta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na televisão fechada e no streaming através do Prime Video. (veja a programação completa aqui).

O Cuiabá chega às quartas de final com uma invencibilidade de sete jogos, somando quatro vitórias e três empates. A equipe se classificou em terceiro no Grupo B, com 15 pontos.

Já o Botafogo garantiu sua vaga na fase de mata-mata ao conquistar o segundo lugar, com os mesmos 19 pontos do líder Santos. O Glorioso, que lidera o Campeonato Carioca, venceu duas e empatou uma das últimas três partidas que disputou no estadual. Além disso, o time também defende uma sequência invicta de sete jogos entre o Brasileirão e o Carioca, com seis vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá sub-17: Lucas Moraes; Thiago Mendes, Cauã Rocha, Marco Anthônio, Jhonata; Índio, David, Lorenzo Martins. Alessandro, Lázarro, Andrey

Botafogo sub-17: Matheus Lima; Marquinhos, KAuã, Caio Valle, Victor Hugo; Kaique, Felipe Juário, Enzo; Gustavo Rufino, Zappelini e Marlos

Desfalques

Cuiabá sub-17

Sem desfalques confirmados.

Botafogo sub-17

Sem desfalques confirmados.

Quando é?