Onde assistir a Cruzeiro x Real Brasília ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), em São Carlos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Real Brasília se enfrentam nesta quinta-feira (02), às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do segundo título da Copinha, o Cruzeiro está no Grupo 13 ao lado de Imperatriz, Real Brasília e São Carlos. Na última temporada, a equipe mineira foi derrotada na final para o Corinthians por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio Costa, Dorival, Pedrão, Kauã Prates, Murilo Rhikman, Italo, Jhosefer, Gui Meira, José, Kenji, Tevis.

Mais artigos abaixo

Real Brasília: Mateus Linhares, João Lucas, Adrian, João Carvalho, Patcholla, Iury, Thiago Corazza, Paulo Victor, Juan Rocha, Thiago Augusto, Arthur Gabriel.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Não há desfalques confirmados.

Quando é?