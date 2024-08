Onde assistir a Corinthians x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Após 1 a 1 no jogo de ida, realizado em Bragança Paulista, equipes definem quem avança às semifinais do Brasileirão feminino no Canindé

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h (horário de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. O jogo acontecerá no Estádio do Canindé, com mando corintiano na zona norte da capital paulista, e terá transmissão ao vivo do SporTV e do Canal GOAT (clique para conferir onde os jogos da semana serão transmitidos).

O Timão até saiu atrás no jogo de ida, no Nabi Adi Chedid, mas buscou o empate por 1 a 1 e chega precisando de uma vitória pelo placar mínimo para se classificar para as semis. Donas da melhor campanha da primeira fase, com 13 vitórias em 15 jogos, as Brabas vão com força máxima para defender o título da Série A pela quinta vez consecutiva.

Já o Massa Bruta se qualificou tendo a oitava melhor campanha, e a vaga foi conquistada na última rodada após vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1. Somando os jogos do Brasileiro e do Paulista feminino, o RB Bragantino não é derrotado há sete jogos, o que aumenta a expectativa para tentar beliscar uma vaga na semi - mas, agora, tem pela frente o maior desafio do ano, contra as Alvinegras.

Mais artigos abaixo

As equipes se enfrentaram na primeira fase, e o jogo terminou em 4 a 2 para o Timão. O empate na ida das quartas interrompeu uma sequência de oito vitórias seguidas das Brabas no confronto.

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole Ramos; Paulinha, Daniela Arias, Mariza e Letícia Santos; Juliana Ferreira, Vitória Yaya e Duda Sampaio; Victória Albuquerque, Jaque Ribeiro e Gabi Portilho. Técnico: Lucas Piccinato.

RB Bragantino: Thalya Nobre; Débora, Stella e Letícia Teles; Lelê, Catalina Ongaro, Brenda Pinheiro, Jane Tavares e Rhayanna; Emily e Thayslane. Técnico: Humberto Simão.

Desfalques

Corinthians

A lateral Tamires, a meia Gabi Zanotti e a atacante Jheniffer são desfalques por questões físicas.

RB Bragantino

A meio-campista Karol Bermúdez saiu machucada no jogo de Bragança e é dúvida para a partida.

Quando é?

Data: terça-feira, 27 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo - SP