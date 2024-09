Onde assistir a China x Arábia Saudita ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Seleções medem forças pela segunda rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas; confira mais detalhes

China e Arábia Saudita se enfrentam nesta terça-feira (10), às 9h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece no Dalian Suoyuwan Football Stadium e será transmitido via streaming pelo Disney+ Premium (veja a programação completa aqui).

Goleada pelo Japão na estreia fora de casa por 7 a 0, a China tenta juntar os cacos da derrota e dar a volta por cima rapidamente. Jogando em seus domínios desta vez, a seleção chinesa busca se redimir e somar seus primeiros pontos, apesar do duro oponente.

Embora não tenha perdido como os chineses, a Árabia Saudita não teve muito o que comemorar. Após ficar apenas no empate em Jidá com a Indonésia, a seleção saudita mira agora um bom resultado fora de casa para poder encerrar a data Fifa de maneira mais positiva.

Prováveis escalações

China: Wang Dalei; Yang Zexiang, Browning, Zhu Chenjie, Liu Yang; Xie Wenneng, Li Yuanyi, Jiang Shenglong, Xu Haoyang; Wu Lei, Zhang Yuning. Técnico: Branko Ivankovic

Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Tambakti, Lajami, Al-Bulaihi; Al-Ghannam, Al-Khaibari, Al-Juwayr, Al-Harbi; Kanno, Salem Al-Dawsari, Radif. Técnico: Roberto Mancini

Desfalques

China

Sem ausências confirmadas.

Arábia Saudita

Sem ausências confirmadas.

Quando é?