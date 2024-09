Onde assistir a Canadá x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-20 2024

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (06), no Estádio El Campín; confira a transmissão e outras informações do jogo

Canadá e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 22h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, pela terceira rodada da Copa do Mundo feminina sub-20. A partida será transmitida ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo B, com seis pontos, o Brasil busca manter o aproveitamento de 100% no Mundial feminino sub-20. Até aqui, a seleção brasileira goleou o Fiji por 9 a 0 e venceu a França por 3 a 0.

Por outro lado, o Canadá, com quatro pontos, ocupa a vice-liderança do Grupo B. Na primeira rodada, as canadenses empataram com a França por 3 a 3 e goleou o Fiji por 9 a 0.

Prováveis escalações

Brasil feminino sub-20: Nanda Mayrink; Guta Franke, Rebeca Silva e Carla Tays; Lara Dantas, Vitória Amaral, Gi Fernandes (Ravena) e Ana Clara; Natália Vendito, Milena Leal e Priscila.

Canadá feminino sub-20: Noelle Henning, Ella Ottey, Zoe Markesini, Jadea Collin, Ella McBride, Olivia Smith, Clare Logan, Amanda Allen, Annabelle Chukwu, Renee Watson, Kayla Briggs.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Canadá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?