Onde assistir a Buffalo Bills x Kansas City Chiefs ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela final da Conferência Americana da AFC; confira a transmissão e outras informações do jogo

Buffalo Bills e Kansas City Chiefs se enfrentam na noite deste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela final da Conferência Americana da AFC. O campeão, além de vencer a conferência, irá disputar o Super Bowl em 9 de fevereiro. A partida terá transmissão ao vivo através do Game Pass no DAZN, pelo streaming, além da RedeTV!, ESPN 2 e Disney+ (veja a programação completa aqui).

O Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs se enfrentam novamente no jogo do campeonato da AFC, reacendendo uma das maiores rivalidades recentes da NFL. Pela quarta vez em cinco anos, Josh Allen tentará superar Patrick Mahomes nos playoffs, mas o quarterback dos Chiefs tem vantagem no retrospecto: 3-0, incluindo a vitória no título da AFC em 2020. Kansas City chega embalado após derrotar o Houston Texans por 23 a 14, enquanto busca seu terceiro Super Bowl consecutivo.

Os Bills, por outro lado, deram trabalho ao Chiefs na temporada regular, vencendo por 30-21 na semana 11, com uma atuação decisiva de Allen. A equipe também eliminou o Baltimore Ravens e Lamar Jackson em um dos duelos mais aguardados da pós-temporada.

Mais artigos abaixo

GettyImages

Desfalques

Buffalo Bills

Spencer Brwon, Connor McGovern e Shane Buechele estão fora. Por outro lado, Matt Milano, Dion Dawkins, Taylor Rapp, Baylon Spector, Christian Benford, Alec Anderson, Brandon Codrington seguirão como dúvidas até o jogo.

Kansas City Chiefs

Marlon Tuipulotu, Jody Fortson, Mecola Hardman, Skyy Moore, Jack Cochrane, Jared Wiley, Rashee Rice, BJ Thompson Jr. e Spencer Shrader são desfalques. Jawaan Taylor segue como dúvida.

Quando é?