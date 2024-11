Onde assistir a Austrália x Arábia Saudita ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Com campanhas semelhantes na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, seleções se enfrentam pela quinta rodada do grupo C

Austrália e Arábia Saudita se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 6h10 (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Melbourne Rectangular Stadium e terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium (confira a programação de futebol completa aqui).

Segunda colocada do grupo com cinco pontos, a Austrália tenta dar sequência no bom início sob o comando de Tony Popovic. Após começar o trabalho com uma vitória em casa sobre a China e um empate com o líder Japão na última data Fifa, o técnico busca novos resultados positivos com os Socceroos para se manter na briga por uma vaga no Mundial.

A campanha da Arábia Saudita é semelhante. Mas apesar do terceiro lugar com os mesmos cinco pontos, a seleção vive um momento ruim. Vindos de uma derrota para o Japão e um empate em casa contra o Bahrein, os sauditas tentam voltar ao caminho das vitórias na reestreia do francês Hervé Renard, que treinou o país na última Copa e retornou para substituir o italiano Roberto Mancini.

Nesta fase das Eliminatórias Asiáticas, os dois melhores de cada um dos três grupos ao término da campanha garantem vaga na Copa. Por outro lado, as seleções que terminarem em terceiro e quarto avançam para uma nova etapa e permanecem com chances de se classificar para o Mundial.

Prováveis escalações

Austrália: Gauci; Geria, Souttar, Burgess; Miller, O'Neill, Irvine, Bos; Boyle, Duke, McGree. Técnico: Tony Popovic

Arábia Saudita: Al-Kassar; Abdulhamid, Al-Tambakti, Lajami, Al-Shahrani; Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Al-Juwayr; Radif, Al-Buraikan, Al-Sahafi. Técnico: Hervé Renard

Desfalques

Austrália

Craig Goodwin cumpre suspensão e está fora da partida.

Arábia Saudita

Lesionado, Salem Al-Dawsari está indisponível.

