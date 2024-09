Onde assistir a Arábia Saudita x Indonésia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5) pela terceira rodada das Eliminatórias asiáticas; confiras os detalhes

Arábia Saudita e Indonésia entram em campo nesta quinta-feira (5), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio King Abdullah e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Roberto Mancini, que assumiu a seleção saudita após deixar a Itália, enfrenta grandes expectativas para levar o país à sua terceira participação consecutiva no Mundial, especialmente após um início abaixo do esperado.Na segunda rodada das eliminatórias, a equipe saudita teve um desempenho sólido, vencendo quatro jogos, empatando um e perdendo apenas um. Uma vitória convincente neste jogo inicial é fundamental para dissipar qualquer dúvida sobre o futuro da equipe sob sua liderança.

Do outro lado, a Indonésia surge como a zebra do grupo, mas não sem deixar sua marca nas fases anteriores. Após um desempenho surpreendente, onde eliminou Brunei, Vietnã e Filipinas, a equipe indonésia enfrenta um grande desafio em Jedá. Historicamente, a Indonésia jamais venceu a Arábia Saudita, tendo perdido 11 dos 12 confrontos anteriores.

Mais artigos abaixo

Nesta segunda fase das Eliminatórias Asiáticas, os dois melhores de cada grupo garantem vaga direta na Copa do Mundo. Já as seleções que terminarem em terceiro e quarto lugar avançam para uma nova etapa, onde ainda terão a oportunidade de disputar uma vaga no Mundial.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Arábia Saudita: Al Owais; Hamidou, Lajami, Al Bulayhi; Abdulhamid, Al Khaibari, Kanno, Al Juwayr, Nasser Al Dawsari; Salem Al Dawsari, Al Brikan. Técnico: Roberto Mancini

Indonesia: Paes; Ridho, Idzes, Hubner; Mangkualam, Ferdinan, Haye, Tjoe-a-On, Verdonk; Struick, Oratmangoen. Técnico: Shin Te-yong.

Desfalques

Arábia Saudita

Sem ausências confirmadas.

Indonésia

Jordi Amat, suspenso, e Elkan Baggott, lesionado, ficarão de fora do confronto.

Quando é?