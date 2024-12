Onde assistir a Al Khaleej x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam nesta quinta pela 32ª rodada da Saudi Pro League; confira mais detalhes

Al Khaleej e Al Ittihad entram em campo nesta quinta-feira (16), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Prince Mohammed Bin Fahd e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela (11ª posição com 36 pontos), o Al Khaleej não tem muitas ambições nesta reta final do campeonato. Sem vencer há seis rodadas, o time vai em busca da volta por cima dentro de casa para eliminar de vez as minúsculas chances de rebaixamento que ainda possui.

Com quatro derrotas seguidas e atormentado pelas lesões, o Al Ittihad vive um momento bem ruim. Quinto colocado com 50 pontos, o time de Benzema vê a vaga na próxima Champions League da Ásia cada vez mais distante. Além disso, a goleada por 5 a 0 sofrida para o Al Ettifaq na última rodada foi a gota d'água para o trabalho de Marcelo Gallardo, segundo vários veículos. No entanto, sem a confirmação do clube, o argentino deve estar no banco para este duelo fora de casa.

Mais artigos abaixo

No último confronto entre as equipes, válido pelo primeiro turno do campeonato, o Al Ittihad levou a melhor ao vencer por 4 a 2. Igor Coronado (hoje no Corinthians), Benzema, Hamdallah e Zakaria Hawsawi marcaram, enquanto Narey e Al-Torais balançaram as redes pelo Al Khaleej.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Al Khaleej: Sehic; Al-Hamsl, Lisandro López, Al-Shanqiti, Rebocho; Hawsawi, Jung Woo-young, Ivo Rodrigues; Narey, Al Salem, Al-Torais. Técnico: Pedro Emanuel

Al Ittihad: Al-Mahasneh; Al-Yami, Al-Mousa, Kadesh, Al-Jaadi; Faisal Al-Ghamdi, Kanté, Ahmed Al-Ghamdi; Al-Sahafi, Romarinho, Jota. Técnico: Marcelo Gallardo

Desfalques

Al Khaleej

Expulso contra o Al Wehda, Masoud cumpre suspensão automática.

Al Ittihad

No departamento médico, Al-Mayouf, Sharahili, Bamasud, Luiz Felipe, Fabinho, Al-Farhan, Hamdallah e Benzema estão indisponíveis.

Quando é?