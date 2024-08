Onde assistir a Al Ittihad x Al Taawoun ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Segunda rodada da liga tem confronto entre quarto e quinto colocado da última temporada; veja onde assistir

O Al Ittihad recebe o Al Taawoun pela segunda rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo acontece nesta quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah. A transmissão da partida fica por conta do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, ao vivo e de graça no Youtube (clique e confira a programação diária).

Agora com Laurent Blanc na área técnica após a saída de Marcelo Gallardo, o time de Karim Benzema estreou com vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Al Khlood e vem para esta temporada visando repetir o feito de 2022/23, em que foi campeão da Saudi Pro League. Na última edição da liga, amargaram o quinto lugar, mesmo com o alto investimento, e ficaram de fora da Champions League Asiática.

Por outro lado, o Al Taawoun teve uma campanha surpreendente na última temporada, e, embora não tenha nenhum título do Campeonato Saudita, conseguiu ficar com o quarto lugar da tabela, e se classificou para a Copa da AFC. Apesar da derrota na Supercopa para o Al Nassr, a equipe largou bem na liga, com um triunfo por 1 a 0 sobre o Al Fayha.

Os últimos dois confrontos entre as equipes pelo campeonato nacional terminaram empatados. Já na temporada retrasada, uma vitória para cada lado, marcando um

retrospecto equilibrado.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Al Sagour, Al Mousa, Luiz Felipe e Kadesh; Fabinho, Kanté e Aouar; Diaby, Benzema e Alghamdi. Técnico: Laurent Blanc.

Al Taawoun: Mailson; Jumayah, Andrei Girotto, Al Ahmad e Al Nasser; El Mahdioui ,Flávio e Bahusayn; Al Kuwaykibi, João Pedro e Barrow. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Desfalques

Al Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Al Taawoun

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Horário: 15h (de brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, Jeddah - Arábia Saudita