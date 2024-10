Onde assistir a Al Hilal x Al Shorta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar na Champions League da Ásia 2024/25

Invictas na temporada, equipes medem forças pela segunda rodada da Champions League asiática; confira como acompanhar

Al Hilal e Al Shorta se enfrentam nesta terça-feira (1), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo oeste da Liga dos Campeões asiática 2024/25. O jogo será no Prince Faisal bin Fahd Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, e será transmitido pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Disney+, serviço de streaming alinhado ao canal (veja aqui a programaçã do dia).

O Al Hilal chega para o confronto contra o Al-Shorta em um momento perfeito na temporada. Com 100% de aproveitamento até aqui, o time de Jorge Jesus venceu todas as oito partidas que disputou e já levantou um troféu: a Supercopa da Arábia Saudita. O título veio de forma dramática, após empate no tempo normal e vitória nos pênaltis, contra o Al Ahli, de Firmino. Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al Hilal estreou com o pé direito, vencendo o Al-Rayyan, do Catar, fora de casa. Na Liga Saudita, a equipe continua invicta com cinco vitórias em cinco jogos, apesar da ausência de Neymar, que segue se recuperando fisicamente após uma grave lesão.

Por outro lado, o Al-Shorta, do Iraque, também vive um grande momento. O time empatou contra o Al-Nassr na estreia da Champions League Ásiática mas vem embalado por uma goleada de 6 a 0 em sua liga local, onde ocupa a quarta posição atualmente. Além disso, o Al-Shorta ostenta uma impressionante invencibilidade de 28 partidas e ainda não sabe o que é perder na temporada.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al-Buhaihi e Lodi; Rubén Neves, Sergej e Marcos Leonardo; Malcom, Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Al Shorta: Basil; A. Qasim, Bindjeme II, Younis e Yahia; Youssef, Jasem, Shaker e Ali; Al Mawas e Dawod. Técnico: Ahmed Salah.

Desfalques

Al Hilal

Neymar ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Al Shorta

Sem desfalques confirmados

Quando é?