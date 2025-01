Onde assistir a Liverpool x Accrington ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool encara o Accrington na manhã deste sábado (11), às 9h15 (de Brasília), no Anfield, pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Fazendo grande temporada até o momento, o Liverpool tem praticamente todo o elenco à disposição. Os Reds terão o apoio de sua torcida.

Já o Accrington disputa a quarta divisão inglesa e tem a ingrata missão de segurar o líder da Premier League.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Nallo e Robertson; Morton, Endo, e Nyoni; Elliott, Darwin Núñez e Diogo Jota.

Accrington: B. Crellin; D. Love, F. Rawson, Z. Awe, B. J. Woods, D. Martin, Khumbeni, J. Woods, A. Hunter, Shaun Whalley e T. Walton.

Desfalques

Liverpool

Joe Gomez e Dominik Szoboszlai continuam no departamento médico.

Accrington

Sem desfalques confirmados.

Quando é?