Como assistir aos jogos da NBA, como funciona o NBA Pass e mais informações do torneio de basquete

Com o NBA League Pass, o torcedor tem acesso a jogos da temporada para assistir ao vivo, com narração em português

A temporada 2024/25 da NBA está em andamento, trazendo uma programação repleta de grandes jogos para encantar os fãs desse esporte. Os torcedores poderão testemunhar confrontos emocionantes, que prometem agitar cada noite da liga de basquete mais prestigiada do mundo.

Com uma infinidade de atrações, a NBA é um verdadeiro deleite para aqueles que acompanham a liga pela televisão, graças à sua ampla cobertura em canais de TV e plataformas de streaming.

O NBA League Pass se destaca como a porta de entrada para uma experiência imersiva no basquete americano, oferecendo transmissões ao vivo com narração em português e permitindo que os fãs acompanhem seus times e jogadores favoritos de maneira personalizada. Além de jogos ao vivo, o serviço também disponibiliza conteúdos exclusivos, como documentários e séries originais, proporcionando uma jornada rica e envolvente que celebra a paixão pelo esporte.

Mais artigos abaixo

Como assistir aos jogos da NBA?

Existem diversas maneiras de acompanhar os jogos, que vão desde canais de TV por assinatura até plataformas de streaming online. O NBA League Pass se destaca como a opção mais abrangente, permitindo acesso a todas as partidas da temporada, além de conteúdos extras.

No Brasil, a ESPN detém os direitos de transmissão e planeja exibir mais de 100 jogos. Já na internet, há várias opções, incluindo Disney+, Amazon Prime Video e o canal da NBA Brasil no YouTube, que também transmitirá alguns confrontos ao vivo.

Ao contrário de esportes como o futebol, que têm dias fixos para suas transmissões, a NBA oferece jogos todos os dias da semana durante a temporada regular. Com uma programação intensa, os horários das partidas variam consideravelmente. No horário de Brasília, os primeiros jogos podem começar às 16h30, enquanto outros podem se estender até a madrugada, iniciando às 00h00 ou 00h30.

Getty Images Sport

O que é NBA Pass e como funciona?

O NBA League Pass Brasil é um serviço de assinatura por streaming que oferece aos fãs brasileiros acesso completo a todos os jogos da temporada da NBA, tanto ao vivo quanto sob demanda. Com até 50 partidas narradas em português e a opção de rever os jogos a qualquer momento, o League Pass proporciona uma experiência flexível e personalizada.

Os assinantes também têm acesso gratuito à NBA TV, que transmite jogos da NBA e da WNBA, além de programas com notícias e análises. Com transmissões específicas para times mandantes e visitantes, o serviço permite acompanhar estatísticas ao vivo e assistir a até quatro partidas simultaneamente, tornando a experiência ainda mais completa para os fãs do basquete.

Getty Images Sport

Quanto custa o NBA Pass no Brasil?

O NBA League Pass Brasil pode ser assinado no Amazon Prime Video por um valor mensal a partir de R$ 54,99. Além disso, o serviço é oferecido em outras plataformas, como UOL Play, Terra e Vivo Celular, com uma alternativa mais econômica de R$ 39,99 ao mês, proporcionando os mesmos benefícios para quem busca reduzir custos.

Getty Images Sport

Onde assistir e assinar o NBA Pass?

Os jogos do pacote NBA League Pass Brasil podem ser assistidos pelo aplicativo oficial da NBA, além de estarem disponíveis em dispositivos compatíveis com Amazon Prime e UOL Play, como Smart TVs, smartphones, tablets e consoles de videogame. Essa variedade de opções proporciona aos fãs de basquete a oportunidade de desfrutar das partidas em diferentes dispositivos.

AFP

Prime Video

Aqui está um passo a passo de como assinar o NBA League Pass pelo Prime Video:

Verifique sua Assinatura Prime: Antes de tudo, certifique-se de que você possui uma assinatura ativa do Amazon Prime, pois ela é necessária para acessar o NBA League Pass. Acesse o Prime Video: Abra o aplicativo Prime Video no seu dispositivo ou acesse o site do Prime Video em seu navegador. Navegue até os Canais: No menu principal, localize a seção "Canais" ou "Prime Video Channels" para explorar as opções de assinatura disponíveis. Encontre o NBA League Pass: Procure pelo NBA League Pass na lista de canais. Você pode usar a barra de pesquisa para facilitar a localização. Inicie a Assinatura: Clique na opção para assinar o NBA League Pass. Você verá informações sobre o pacote, incluindo detalhes sobre os jogos disponíveis, modos de visualização e preços. Confirme a Assinatura: Siga as instruções na tela para confirmar sua assinatura. Isso pode incluir a aceitação dos termos de serviço e a seleção de um método de pagamento. Aguarde a Confirmação: Após concluir a assinatura, você receberá uma confirmação, e a assinatura será ativada imediatamente. Assista aos Jogos: Agora você pode começar a assistir aos jogos da NBA pelo aplicativo Prime Video em dispositivos compatíveis, como Smart TVs, tablets e smartphones.

UOL Play

Aqui está um passo a passo para assinar o NBA League Pass pelo UOL:

Acesse o Site: Visite o site do UOL Esporte, especificamente na página do NBA League Pass aqui. Escolha o Pacote: Na página, você verá as opções disponíveis para assinatura do NBA League Pass. Clique na opção que melhor se adapta às suas necessidades. Crie uma Conta ou Faça Login: Se você já possui uma conta no UOL, faça login. Caso contrário, será necessário criar uma conta. Preencha os dados solicitados, como e-mail e senha. Preencha as Informações de Pagamento: Após fazer login ou criar sua conta, insira as informações de pagamento necessárias para concluir a assinatura. O UOL aceita diferentes formas de pagamento. Confirme a Assinatura: Revise os detalhes da sua assinatura e confirme. Após a confirmação, você receberá um e-mail com os detalhes da sua assinatura do NBA League Pass. Acesse o Conteúdo: Com a assinatura ativa, você poderá assistir a todos os jogos da NBA ao vivo e sob demanda através do aplicativo UOL Play ou diretamente no site do UOL. Gerencie sua Assinatura: Para gerenciar sua assinatura, acesse sua conta no UOL e selecione a opção de gerenciamento de assinaturas, onde você pode cancelar ou alterar seu plano, se necessário.

Vivo

Aqui está o passo a passo para assinar o NBA League Pass pela Vivo:

Baixe o aplicativo: Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Android ou iOS) e baixe o aplicativo oficial da NBA. Acesse a seção de jogos: Abra o aplicativo e clique na opção “Games” ou “Jogos” no canto inferior da tela na página inicial. Escolha o jogo: Navegue pela lista e selecione o jogo ao vivo que você deseja assistir. Faça login: Clique em “Sign in to watch” ou “Entre para assistir”. Em seguida, escolha a opção “Faça o login para recuperar a compra”. Selecione Vivo: Se estiver usando dados móveis, selecione “Vivo”, e o aplicativo reconhecerá automaticamente seu número de telefone. Se estiver conectado ao Wi-Fi, insira seu número de telefone e clique em “enviar”. Verifique o código: Após receber um SMS, insira o código que você recebeu e selecione “verificar código”. Acesse sua conta NBA: Depois de validar seu pacote da Vivo, faça login na sua conta NBA, caso já tenha uma, ou crie uma nova conta.

Datas da NBA 2024/25

22 de outubro: início da temporada regular

12 de novembro: Início da Copa da NBA

3 de dezembro: Fim da fase de grupos da Copa da NBA

10 e 11 de dezembro: Quartas de final da Copa da NBA

14 de dezembro: Semifinal da Copa da NBA

17 de dezembro: Final da Copa da NBA

14 a 16 de fevereiro: Fim de semana do All-Star Game

13 de abril: Fim da temporada regular

15 a 18 de abril: Realização do play-in

19 de abril: Início dos playoffs

5 de junho: Início das finais da NBA

Como funciona a temporada da NBA?

Na temporada regular da NBA, cada um dos 30 times disputa 82 jogos. Esses times são organizados em duas conferências – Leste e Oeste – que correspondem às suas localizações geográficas no continente.

Em cada conferência, os seis primeiros colocados garantem vaga direta nos Playoffs, a fase eliminatória da NBA. Além disso, outras quatro vagas são definidas pelo Play-In, um sistema de repescagem que classifica equipes após confrontos diretos.

Nos Playoffs, os times se enfrentam em três fases eliminatórias (semelhantes às oitavas, quartas e semifinais) até a grande decisão. Nessas disputas, o formato é melhor de sete jogos, e o time que vencer quatro partidas avança.

A final reúne as equipes campeãs de cada conferência em uma série de até sete partidas, seguindo o mesmo formato, para decidir o vencedor do troféu de campeão da NBA. Um jogo da NBA é composto por quatro períodos, conhecidos como quartos, com duração de 12 minutos cada, totalizando 48 minutos. Com os intervalos entre os quartos e as frequentes pausas técnicas, a duração total de uma partida é de cerca de 2,5 horas.

Vale destacar que, se uma partida terminar empatada, as equipes jogam tempos extras de 5 minutos até que uma delas saia vitoriosa. Em caso de novo empate, mais um período será jogado.

A divisão dos times na NBA

Conferência Leste

Divisão do Atlântico

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

New York Knicks

Brooklyn Nets

Toronto Raptors

Divisão Central

Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls

Indiana Pacers

Detroit Pistons

Divisão Sudeste

Miami Heat

Atlanta Hawks

Washington Wizards

Orlando Magic

Charlotte Hornets

Conferência Oeste

Divisão Nordeste

Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder

Utah Jazz

Portland Trail Blazers

Divisão do Pacífico

Sacramento Kings

Phoenix Suns

LA Clippers

Golden State Warriors

Los Angeles Lakers

Divisão Sudoeste

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks

Houston Rockets

San Antonio Spurs

Quem venceu a temporada passada? E os grandes campeões?

A temporada 2023/24 da NBA foi conquistada pelo Boston Celtics, que teve Jayson Tatum como seu principal destaque. Na final, a equipe de Massachusetts superou o Dallas Mavericks, liderado pelo astro Luka Doncic.

Com essa vitória, o Celtics se isolou na liderança do número de troféus da NBA, alcançando um total de 18 conquistas. O Los Angeles Lakers ocupa o segundo lugar, enquanto o Golden State Warriors já venceu o campeonato em sete ocasiões.