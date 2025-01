Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Municipal Ernesto Rocco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (14), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

O Bahia garantiu vaga na terceira fase da Copinha ao vencer o Desportivo Brasil por 2 a 1, em confronto válido pela segunda fase. Na fase de grupos, o Tricolor Baiano terminou na vice-liderança do Grupo 16, com seis pontos, apenas um a menos que o líder Capivariano. Até o momento, a equipe soma três vitórias e uma derrota em quatro partidas disputadas.

Já o Coritiba também avançou após encerrar a fase de grupos na vice-liderança, com cinco pontos. Na estreia, o Coxa venceu o Hercílio Luz por 2 a 1, mas depois empatou dois jogos seguidos: 0 a 0 com o Dom Bosco e 2 a 2 com o Desportivo Brasil. Na segunda fase, garantiu a classificação ao superar o Capivariano nos pênaltis, vencendo por 5 a 4 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bahia: Iuri, Gerald, Alex Ferreira, Gabriel Felipe, Saymon, João Neres, Guilherme Soares, Ryan, Diego, João Farias, Dell.

Coritiba: Santiago Novellino, Gabriel Ibson, Thiago Barone, Lohan, Mayke Aquino, Arthur Daniel, Miguel Silva, Kayk Biro, Nathan, Juan Henrique, Thiago Azaf.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Não há desfalques confirmados.

Quando é?