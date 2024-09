Todos os brasileiros que já venceram a Bola de Ouro na história

A GOAL te mostra a lista completa - e seleta - de craques do nosso futebol que já foram premiados como melhores do mundo pela revista France Football

A Bola de Ouro é um dos prêmios individuais mais cobiçados do mundo dos esportes. Organizada pela revista France Football, a premiação honra o melhor jogador do mundo da última temporada, que entrará para a história do futebol.

E se Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominaram a disputa na última década, há alguns craques brasileiros que protagonizam a seleta lista de vencedores do prêmio no recorte recente. Quatro, para ser mais exato - conquistando um total de cinco premiações.

Abaixo, a GOAL te mostra cada um deles...