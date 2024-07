Título da Espanha será a salvação da Eurocopa após um torneio de jogo monótono

O 'jogo bonito' pareceu tão feio pela Inglaterra e pela França, tornando imperativa a vitória da equipe mais emocionante do torneio, a Espanha

Depois que a Inglaterra teve mais um desempenho "lamentável" contra a Eslováquia nas oitavas de final da Euro 2024, Gary Neville convocou o técnico Gareth Southgate para implementar uma mudança drástica na sua abordagem.

"Superar a linha e vencer é muito importante nos torneios", disse o ex-zagueiro à BBC Sport, "mas não é realista pensar que você pode passar um mês de torneio jogando como nós e chegar (à final)."

Infelizmente, Neville estava errado. A Inglaterra está agora a apenas uma vitória da decisão do torneio em Berlim, depois de outro espetáculo de terror contra a Suíça, no qual mais uma vez conseguiu forçar os neutros a suportar mais 30 minutos de mediocridade ao marcar no final do jogo com o primeiro remate à baliza.

Apesar de ser incapaz de marcar gols com bola rolando, a França também chegou até as semifinais. Assim como a Inglaterra, eles foram muito menos do que a soma das suas partes devido à negatividade debilitante do seu treinador, o que os tornaram ainda mais difíceis de observar.

A Holanda tem sido mais fácil de ver, pelo menos em alguns momentos, mas se não fosse o formato ridículo da Euro, Ronald Koeman e seus comandados já estariam de fora, tendo terminado em terceiro no seu grupo. Verdade seja dita, eles quase não teriam passado despercebidos. Esta não é uma equipe holandesa antiga, imersa na orgulhosa história do Futebol Total do país.

A responsabilidade recai, então, sobre a Espanha, para salvar um torneio monótono que pouco mais fez do que deixar claro que o futebol está sofrendo de uma crise de qualidade autoinfligida.

