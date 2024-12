Os times e títulos que Denílson Show, comentarista de futebol, ganhou como jogador

Campeão mundial e ídolo no Betis, Denílson brilhou em clubes no Brasil e Espanha antes de se tornar uma das vozes mais carismaticas do esporte

Denílson Show, ex-jogador de futebol e atual comentarista, é um nome que carrega uma vasta bagagem de conquistas e experiências no esporte. Nascido em Diadema, no ABC Paulista, o ex-meia se destacou ainda jovem, mostrando talento e habilidade nas divisões de base do São Paulo. Sua trajetória o levou para os gramados da Espanha, onde se consagrou no Real Betis, e à seleção brasileira, onde integrou o time que conquistou a Copa do Mundo de 2002.

Após sua aposentadoria, ele encontrou seu espaço como comentarista, compartilhando sua experiência com os fãs de futebol. Aqui, a GOAL, relembra os principais times e títulos que marcaram a carreira de Denílson, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, e como ele se transformou em um influente comunicador do esporte.