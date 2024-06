As melhores campanhas da La Nati aconteceram justamente no recorte recente; veja

A Suíça sempre chega pouco cotada para grandes competições, é verdade. Mas, ora ou outra, sempre consegue surpreender gigantes em momentos de grande importância, como contra a França, na Euro de 2021, e, mais recentemente, contra a Itália, na Euro 2024, ambas nas oitavas de final.

E isso não se dá à toa. A equipe preza muito o jogo coletivo, mesmo sem ter craques do mais alto nível do futebol mundial em seu elenco, e tem ganhado território e respeito com bons resultados recentes.