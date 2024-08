Semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas 2024: quem se classificou, onde assistir, jogos, resultados e mais

Quatro seleções nacionais seguem na briga por um lugar no pódio

Com a fase de grupos finalizada e as quartas de final concluídas, o torneio de futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024 chega à fase das semifinais. Apenas quatro seleções continuam na disputa pela cobiçada medalha de ouro.

As melhores equipes do mundo estão prontas para mostrar seu talento e determinação em busca do pódio. Com os Estados Unidos garantidos, Espanha, Colômbia, França, Brasil, Alemanha e Canadá ainda lutam para figurar nesta fase crucial na briga por medalhas.

Descubra, com a GOAL, quem se classificou, quando e onde assistir aos jogos decisivos, e fique por dentro dos resultados.

