Saudi Pro League: os artilheiros do Campeonato Saudita na temporada 2024/25

C. Ronaldo

Confira quem são os maiores goleadores desta edição da Liga Saudita

O Campeonato Saudita continua se destacando como o destino favorito de muitas estrelas do futebol mundial. Embora a janela de transferências para a temporada 2024/25 tenha sido mais modesta, o Sampeonato Saudita ainda conta com alguns dos maiores talentos do futebol mundial, garantindo um espetáculo à parte na briga pela artilharia.

Nomes como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar e Sadio Mané continuam a encher os olhos dos torcedores, enquanto novos reforços, como Moussa Diaby, o goleiro Bento e Nacho Fernández, que deixou o Real Madrid em busca de novos desafios na Arábia, prometem adicionar ainda mais qualidade às disputas. Com menos contratações, mas com craques de peso, a corrida pelo posto de artilheiro na Saudi Pro League mantém seu brilho e atrai olhares do mundo inteiro. Confira a lista!

Atualizado em 23 de agosto de 2024, às 20h20 (de Brasília).

