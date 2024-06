São Paulo planeja apresentar projeto por contratação de Alex Sandro

Clube paulista vai se reunir com o estafe do jogador a fim de discutir possível chegada ao CT da Barra Funda na próxima janela de transferências

O São Paulo tenta avançar nas tratativas por Alex Sandro, lateral esquerdo que ficou livre no mercado da bola após deixar a Juventus, da Itália. O executivo de futebol do clube, Rui Costa, gostaria de se reunir com o estafe do atleta para discutir a possibilidade de transferência para o Morumbis, como soube a GOAL.

A conversa ainda não foi marcada, mas a diretoria acredita que, se o jogador quiser atuar no Brasil, o clube terá prioridade para apresentar uma proposta. O lateral esquerdo ainda não se decidiu sobre o futuro e uma eventual volta ao país natal.

Alex Sandro tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2024, e a saída já estava definida com a diretoria. O jogador não teria o vínculo renovado — a passagem pelo futebol italiano durou nove temporadas. Antes de chegar à Juve, ele havia defendido o Porto, de Portugal.

