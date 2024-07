Santos negocia Lucas Pires com clube da Inglaterra e terá percentual de futura venda

Burnley vai desembolsar R$ 15,25 milhões na cotação atual pela compra do lateral esquerdo de 23 anos

O Burnley, da Inglaterra, acertou a compra do lateral esquerdo Lucas Pires, que pertencia ao Santos, por € 2,5 milhões (R$ 15,25 milhões na cotação atual). O Peixe ainda vai manter um percentual de uma futura venda do jogador de 23 anos, como soube a GOAL. A empresa Roc Nation Sports foi a responsável por costurar o acordo.

O lateral esquerdo vai assinar contrato de quatro temporadas com o clube da EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Há a opção de renovação por mais uma temporada no compromisso do jogador de 23 anos.

Lucas Pires defendia as cores do Cádiz, da Espanha, na temporada passada europeia. Ele esteve no clube por empréstimo, com opção de compra de € 1,5 milhão (R$ 9,15 milhões). De volta ao Santos, tinha contrato até maio de 2026, mas não estava nos planos do departamento de futebol, especialmente do técnico Fábio Carille.

