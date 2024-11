O risco concreto de demissão encarado por Carlo Ancelotti por má fase do Real Madrid

C. Ancelotti

A temporada merengue já está desmoronando após humilhações no Campeonato Espanhol e na Champions League, e o treinador costuma ser o "bode expiatório"

Quando você é o Real Madrid, só há dois humores disponíveis para se adotar: "simplesmente o melhor", ou "crise total". Depois de se tornarem campeões da Europa pela 15ª vez em junho, eles drasticamente derivaram para as chamas da calamidade.

Os espanhóis já estão nove pontos atrás do ritmo estabelecido pelo Barcelona, líder momentaneamente isolado do Campeonato Espanhol - a derrota por 4 a 0 em casa para seus rivais no El Clásico não fez bem - e atualmente estão na metade inferior da nova tabela da Champions League, atrás de times como Brest, Celtic e Dinamo Zagreb, após perderem por 3 a 1 em casa para o Milan na terça-feira (5).

Quase todos os titulares do Santiago Bernabéu enfrentaram o peso da mídia local, foram "bode expiatório" e criticados por falta de qualidade ou compromisso com a causa. Agora, o técnico Carlo Ancelotti está começando a sentir a pressão.

O italiano venceu duas Ligas dos Campeões desde seu retorno a Madri em 2021 e está encaminhando-se a ser chamado de "GOAT" dos técnicos pelas próximas gerações, mas mesmo ele não está impune. Existem questões legítimas a serem colocadas à porta de Ancelotti.

Article continues below

Article continues below

Article continues below