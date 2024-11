Quem é Thiago Scuro, diretor de futebol do Monaco e cotado para substituir Edu Gaspar no Arsenal?

O dirigente brasileiro começa a despertar interesse dos gigantes europeus, apesar de seguir focado no clube francês

O executivo de futebol Thiago Scuro ocupa atualmente o cargo de diretor-geral do Monaco, na França. Com uma trajetória no RB Bragantino, onde liderou o projeto esportivo por seis anos, e no Cruzeiro, Scuro construiu uma reputação de destque no futebol brasileiro. Recentemente, sua atuação no futebol europeu começou a atrair a atenção de grandes clubes, como o Arsenal, que o sondou para substituir Edu Gaspar, agora CEO Internacional do grupo liderado pelo empresário grego Evangelos Marinakis.

Apesar do interesse do clube inglês, Scuro optou por não avançar nas negociações, justificando que este não é o momento de deixar o Monaco. No time francês, ele tem se destacado pela capacidade de estruturação e gestão em projetos de longo prazo. Enquanto isso, Edu Gaspar assume o comando de três clubes sob a liderança de Marinakis – Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave –, sinalizando mudanças importantes no panorama internacional do futebol.