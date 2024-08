Quem é Ruan, zagueiro do Sassuolo que reforça o São Paulo?

Após não conseguir a contratação de Mauricio Lemos, do Galo, defensor de 25 anos chega para reforçar o Tricolor por empréstimo de um ano

O São Paulo acertou a contratação por empréstimo de um ano do zagueiro Ruan, de 25 anos, do Sassuolo, da Itália, conforme a GOAL pôde apurar. O defensor é formado nas categorias de base do Grêmio, e foi vendido para o futebol italiano em 2021.

Zagueiro destro, ele será o sexto zagueiro do elenco de Luis Zubeldia, juntando-se a Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino, além do jovem Matheus Belém, que havia tentado a contratação de Mauricio Lemos, do Atlético-MG.