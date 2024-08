Quem é Felipe Teresa, autor do gol do título do Flamengo no Mundial de Clubes Sub-20

Atacante de 18 anos marcou o gol que deu o título ao Rubro-Negro aos 93 minutos do segundo tempo; veja

O Flamengo venceu por 2 a 1, de virada, o Olympiacos e conquistou a Copa Intercontinental Sub-20, o tradicional Mundial de Clubes. As mais de 30 mil pessoas presentes no Maracanã viram Liatsikouras abrir o placar para os gregos, e Caio García e Felipe Teresa, autor do gol do título, marcaram para o Rubro-Negro.

O autor do gol do título, Felipe Teresa, vem acumulando gols na base do Rubro-Negro. Na categoria sub-17, ele marcou 16 gols em 39 partidas. Já no sub-20, neste ano, quando subiu de categoria, tem 22 jogos, cingo gols, sendo um deles na Copa Libertadores, quando o Flamengo terminou campeão, e duas assistências