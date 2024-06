Quem é Wendell, lateral da seleção brasileira na Copa América de 2024?

No Brasil, o clube mais importante defendido pelo jogador foi o Grêmio

Wendell é um lateral-esquerdo brasileiro que vem se destacando no futebol europeu, e como consequência recebeu uma chance na lista do técnico Dorival Júnior para representar o Brasil na Copa América de 2024. Apesar de ter defendido o Grêmio, o atleta ainda não é dos mais conhecidos do grande público brasileiro -- embora tenha 30 anos.

Atualmente no Porto, ele também defendeu Bayer Leverkusen e tem um futebol seguro e versátil. Confira, abaixo, algumas das principais informações sobre Wendell, como o seu histórico em clubes, títulos conquistados e mais.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!