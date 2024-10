Quantos títulos de Copa do Brasil tem o Corinthians?

O Timão pode ampliar sua galeria de troféus com mais um título da Copa do Brasil em 2024

Além de ser um dos times com maior torcida do Brasil, o Corinthians também é um dos principais campeões do país. Mundiais, Copa Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Paulistas, e outros torneios em que o clube participou já tiveram o Parque São Jorge como destino do troféu. E não é diferente com a Copa do Brasil.

O Timão é um dos maiores campeões da principal competição de mata-mata do país, e anualmente coloca a camisa em jogo para chegar longe na disputa pelo título. Em 2024, a equipe de Ramón Díaz está na semifinal contra o Flamengo e a apenas 90 minutos de, quem sabe, participar da grande decisão da copa mais uma vez.

Sendo assim, confira quantas vezes o Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil, quando, o aproveitamento e os números do clube na história e muito mais...