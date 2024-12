Quando é o primeiro jogo do Botafogo em 2025

Ainda na ressaca dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o torcedor reencontra com o Glorioso já em janeiro

O Botafogo finalizou 2024 com a histórica dobradinha dos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão. No entanto, a longevidade nas competições fez com que a equipe só entrasse de férias no dia 11 de dezembro, após a eliminação na Copa Intercontinental e uma bagagem de 75 partidas disputadas no ano.

Sendo assim, a torcida botafoguense mal terá tempo de sentir saudades. O calendário esportivo do time já retorna no início de janeiro, com o time sub-20 na Copinha e a disputa do Campeonato Carioca.

Abaixo, confira cada um dos primeiros compromissos do Botafogo em 2025, detalhes sobre a pré-temporada da equipe e mais informações sobre a reta inicial do atual campeão continental.